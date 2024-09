Anche i droni a caccia degli invisibili guerra aperta al caporalato nelle aziende agricole della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Val di Cornia (Livorno), 5 settembre 2024 – Non sono più ’’. Per combattere ili carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, insieme ai colleghi di Piombino e Venturina Terme, ormai usanoche permettono di controllare facilmente dall’alto (e a sorpresa) chi lavora all’interno delle. Non solo, ipermettono di riprenderel’arrivo nei campi dei pulmini con le persone a bordo raccolte’case fantasma’ cioè in abitazioni di campagna spesso prese in affitto una una persona ’pulita’ (cioè in regola con il permesso di soggiorno) e poi subaffittate a 6-7 extracomunitari irregolari.