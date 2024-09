Amici 2024 un rumor svela il nome di un figlio VIP che si presenterà ai casting

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cresce l’attesa per la nuova edizione del noto talent show italianodi Maria De Filippi. Le speculazioni e isul contenuto di questa edizione già fervono, in vista della prima puntata. Suona familiare ildi uno dei possibili allievi del. Quest’anno avremo anche il piacere di vedere nuovi volti nella squadra di insegnanti. Malgrado l’abbondanza di anticipazioni, tante informazioni non sono state ancora ufficializzate. Quindi, si prevede un’entusiasmante rivelazione delle notizie ufficiali durante le future puntate pomeridiane del talent show.24, le speculazioni sul coinvolgimento di Ilan Muccino Cresce la curiosità per la nuova edizione didi Maria De Filippi, celebre talent show di Canale 5. Stiamo per essere introdotti a una generazione fresca di talenti nel campo della musica e della danza.