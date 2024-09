Wwf | in Sicilia e Sardegna alto rischio siccità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Con il cambiamento climatico l'Italia è addi: è l'allarme che emerge da uno studio del World Weather Attribution, organismo scientifico che valuta il legame tra i fenomeni meteorologici estremi e il cambiamento climatico provocato dall'azione umana, diffuso dal Wwf. Secondo il rapporto, la crisi climatica ha aumentato del 50% la probabilità diin. Si tratta di fenomeni strettamente legati: lapeggiora in proporzione all'aumento della temperatura. L'aggravamento dellariguarda moltissime regioni del mondo, ma il Mediterraneo, e l'Italia in particolare, sono particolarmente a, sottolinea il Wwf. "Senza il cambiamento climatico, lain atto non sarebbe cosi' estrema", aggiunge.