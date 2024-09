Utili bassi e mercato dell’auto in panne | perché Volkswagen vuole chiudere le fabbriche in Germania Un attacco non lo permetteremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La situazione del gruppoè diventata così grave da ritenere necessarie drastiche misure di risparmio e la casa di Wolfsburg ha annunciato la cancellazione dell’accordo sui posti di lavoro da tutelare che, per gli assunti in, avrebbe dovuto valere fino al 2029. Fino alle indiscrezioni di lunedì sulla chiusura di due stabilimenti tedeschi per la prima volta nella storia della casa automobilistica, i tagli avevano colpito solo gli interinali cui il contratto non veniva rinnovato, come a esempio a Zwickau dove si producono veicoli elettrici. L’anno scorso era tuttavia già stato presentato un primo piano di risparmio di 10 miliardi entro il 2026 con anche il taglio dei premi ai dirigenti, pur senza averne mai voluto rivelare l’entità complessiva, salvo affermare che le rinunce avrebbero colpito anche l’amministratore delegato Oliver Blume.