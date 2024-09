Tennis | Carlos Alcaraz fatali le montagne russe agli US Open

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non ha concluso alla grande i tornei del Grande Slam del 2024 il giovane fenomeno spagnolo.è crollato in modo inaspettato sul cemento statunitense degli USsotto ai colpi di Botic van de Zandschulp, numero settantaquattro del Ranking ATP delinternazionale. Una prestazione davvero (molto) negativa dell’iberico che ha mostrato, molto probabilmente, il suo peggior gioco degli ultimi anni. Ma cosa è successo al ragazzo? Il diretto interessato, interpellato proprio sull’argomento, non si è capacitato di quanto accaduto parlando di “”.è incredulo: “Cosa è successoUS? Non lo so, ma imparerò dalla sfida” (Crediti foto:Facebook)“Cosa mi è successo nel match? Non so cosa dire. Lui ha giocato alla grande, non ha commesso errori e questo mi ha confuso.