Tecnologia il 10 FIWARE Global Summit riunisce a Napoli gli innovatori globali

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il 18 e 19 settembre si terrà ail, un evento di primo piano nel campo del business e dellaopen source organizzato dallaFoundation in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech e la Casa delle Tecnologie Emergenti, Infiniti Mondi –Innovation City e ospitato dal Comune di. Ilpresenterà gli ultimi progressi nelle tecnologie all’avanguardia, come AI, Digital Twin, Cybersecurity e i Data Spaces, per aprire la strada a un futuro digitale più sostenibile. Questa decima edizione delporterà più di 400 partecipanti, 150 relatorii, 40 Innovation Hubs (iHub) da 12 Paesi del mondo e oltre 50 casi d’uso su Smart Cities, Smart Energy, Smart Water, Smart Agrifood, Smart Industry, Smart Communities, Mobility e altri settori emergenti.