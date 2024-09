Tale e Quale Show ecco il nome dell’amatissimo quarto giudice che entrerà nel cast

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un amatissimod’eccezione si aggiungerà aldei giurati della prossima edizione di. Si tratta di Stefano De Martino, che sta rapidamente consolidando la sua posizione come uno dei volti di punta della Rai. Il conduttore napoletano, dopo il debutto trionfale alla guida di Affari Tuoi, è pronto per un nuovo impegno televisivo che lo vedrà nuovamente protagonista su Rai Uno. Stefano De Martino sarà infatti uno dei giudici a rotazione nella nuova edizione di. Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino affiancherà Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi nella prima puntata del popolare programma condotto da Carlo Conti. Questo rappresenta un ritorno in grande stile per Stefano, che ritroverà la sua amica e collega Alessia Marcuzzi, con cui ha già condiviso altre esperienze televisive.