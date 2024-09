Sinner contro Medvedev | finale anticipata all’Us Open Jannik ci va cauto | Ormai ci conosciamo bene vediamo come va

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutti, commentatori e semplici appassionati concordano: oggi (in piena notte per noi in Italia) a New York, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium si giocherà ladell’Us, con i due fuoriclasse del torneo e della scena tennistica internazionale,e Daniilchiamati alla sfida per la conquista del primo gradino del podio della competizione del quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam. i deu campioni si affronteranno nel secondo indella sessione serale che si apre alle 19 locali, l’una di notte in Italia. È probabile, quindi, che la sfida non inizi prima delle 3 del mattino italiano. La sfida trasarà trasmessa su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) con il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.