Sangiuliano si auto-assolve al Tg1 | Con Boccia avevo una relazione ma non sono ricattabile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Aria dimessa, sguardo basso, viso tirato, lacrime. È un Gennaroversione “cane bastonato” quello che è apparso ieri sera al Tg1 del molto amico direttore Marco Chiocci. Un’intervista esclusiva concessa (o richiesta) per cercare di salvare una reputazione ormai in frantumi. “Avevamo una, anche per questo ho revocato l’incarico”, spiega “Genny”, confermando di aver mentito quando lui e il suo entourage parlavano di una nomina mai esistita. “Mai speso soldi pubblici”, ha aggiunto poi, mostrando le fotocopie del suo estratto conto (come un marito davanti al giudice durante una causa di divorzio), dal quale sarebbero partiti i bonifici per gli aerei e le trasferte dell’ormai acclarata amante. Ma soprattutto, ha sottolineato fermo: “Non”.