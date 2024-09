Pontassieve omaggio teatral musicale a Domenico Modugno con ‘Blu dipinto’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 - In, parole e musica per uno spettacolo novità, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, l’appuntamento è giovedì 5 settembre alle ore 21,30 presso Le Muratine, spazio esterno della biblioteca comunale a. Qui Guascone Teatro mette in scena lo spettacolo“Blu dipinto” con Andrea Kaemmerle e con Giulia Pratelli e Luca Guidi alla chitarra e voce. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena in luogo alle 20,00 convenzionata presso i ristoranti del paese. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una passeggiata nel borgo storico e sul ponte mediceo di. In caso di pioggia lo spettacolo viene fatto in uno spazio a chiuso.