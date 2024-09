Paura per Brian May il chitarrista dei Queen colpito da un ictus | E’ andata bene posso ancora suonare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024)perMay, il grandedei, compagno musicale di Freddie Mercury e dei grandi successi ottenuti dalla band inglese negli anni settanta e ottanta: May è statoda unnei giorni scorsi che gli ha paralizzato (momentaneamente) un braccio. Ma nel complesso èe oggi addirittura il “baronetto” può riprendere a. LaperMay e la paralisi del braccio Sono state settimane difficili quelle vissute daMay, storico componente dei. Ilinglese ha aspettato che le sue condizioni di salute migliorassero prima di rivelare ai suoi fan di avere avuto un. “Sono qui per portarvi una buona notizia: la buona notizia è che, dopo gli eventi degli ultimi giorni,la chitarra”, ha raccontato su Instagram May, muovendo le dita della sua mano sinistra davanti all’obiettivo del cellulare.