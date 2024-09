Matteo muore a 33 anni mentre fa snorkeling in vacanza | il corpo torna in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ritorno in Patria per ildiBergamelli, il giovane di 33originario di Pradalunga, tragicamente annegato durante una gita diin Indonesia. Questo dramma si è consumato la scorsa domenica, e la famiglia del panettiere ha già intrapreso il viaggio verso le isole Gili per gestire le pratiche necessarie al rimpatrio del feretro. La madre e il fratello divoleranno a bordo di un volo dedicato che porterà anche ildel loro caro.Leggi anche: Tragedia nel fiume, turistana si tuffa e non riemerge Se non si presenteranno imprevisti, i funerali disi svolgeranno verosimilmente sabato nella chiesa parrocchiale della sua amata Val Seriana, dove ha passato tutta la vita nella storica casa di via Fara 29. Recentemente,aveva pianificato di trasferirsi nel nuovo appartamento che aveva acquistato in Borgo Palazzo a Bergamo.