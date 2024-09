Luca Guadagnino sembra essere in trattative per un progetto DCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Universo DC di James Gunn e Peter Safran potrebbe corteggiare un regista sorprendente. Martedì scorso, un nuovo rapporto di Jeff Sneider ha affermato che, che di recente ha diretto il dramma di successo Challengers, è inper dirigere unall’interno del nuovo DCU dei DC Studios. Il rapporto sottolinea chenon è ufficialmente legato a nessuno dei progetti del franchise, ma solo che c’è un “interesse reciproco” tra le due parti, e che è in cima alla lista dei potenziali registi con cui Gunn e Safran si sono incontrati. A questo punto non è chiaro se, che ha diretto anche Call Me By Your Name e il prossimo Queer, alla fine dirigerà un film o una serie televisiva nel DCU. Non si sa nemmeno se ilsia del tutto nuovo o se faccia parte dei dieci titoli annunciati da Gunn e Safran all’inizio del 2023.