Io sono fuori Ballando con le stelle il triste annuncio per il pubblico | l’addio dopo tanti anni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lucrezia Lando ha annunciato una pausa temporanea dacon le, il famoso talent show di Rai1. La ballerina e coreografa ha condiviso la notizia su Instagram, informando i suoi fan della sua decisione di concentrarsi su un nuovo progetto che richiede tutta la sua attenzione. “Quest’anno non farò parte del cast dicon le”, ha scritto, augurando inoltre buona fortuna a Milly Carlucci e a tutto lo staff dello show. “Sonia Bruganelli”.con le, scoppia il caso sulla concorrente Sebbene non abbia rivelato ulteriori dettagli sul progetto, ha promesso di condividerli nei prossimi giorni, alimentando la curiosità dei suoi seguaci. Lando, che è entrata a far parte del cast del programma nel 2018, ha avuto un successo significativo, vincendo l’edizione in cui ha ballato con Gilles Rocca.