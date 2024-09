Governo | p Chigi con dl si chiudono 16 casi infrazione frutto costante confronto con Ue**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure die pre-pendenti nei confronti dello Stato italiano”, comprese le norme sui balneari. Si legge in una nota di palazzo. “La decisione odierna, è il risultato anche del costruttivo econ la Commissione europea”. “Il decreto-legge -si spiega- consentirà di agevolare la chiusura di 16die di un caso EU Pilot. In almeno 6, le norme introdotte sono in grado di condurre all?immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all?archiviazione”.