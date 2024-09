Gli Abba celebrano 50 anni da Eurovision con cofanetto di singoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (askanews) – Il cinquantesimoversario della vittoria degliall’Song Contest del 6 aprile 1974 è stato celebrato in tutto il mondo; non solo per il trionfo di “Waterloo” ma per la straordinaria carriera della band. E i festeggiamenti non sono ancora finiti. Il 25 Ottobre 2024, Polar Music International pubblica uno splendidodi“A-side” degli: The Singles – The First Fifty Years. La compilation riunisce per la prima volta non solo tutti ideglipubblicati da Polar fino al 1982 ma anche quelli tratti dall’ultimo album Voyage del 2021. Il doppio album del 1982 The Singles – The First Ten Years viene “aggiornato” con tutti ipubblicati dalla band dal 1972 al 2022.