Fortitudo Gabriel ’sorvegliato speciale’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Secondo test amichevole per ladel presidente Stefano Tedeschi. Questa sera alle 20 a Castelnuovo ne’ Monti e in diretta su TeleTricolore (canale 97 e 99 del DDT), la formazione di Devis Cagnardi affronterà la Reggiana. Una formazione che partecipa, e con legittime ambizioni di alta classica, al prossimo campionato di serie A. Dopo il bagno di folla di lunedì a San Pietro in Casale, laieri si è allenata regolarmente al PalaZola e oggi si prepara ad affrontare i reggiani, club nel quale per altro è nato e cresciuto come tecnico proprio coach Cagnardi. Partita amarcord per Cagnardi, ma non solo, vista la presenza sul fronte biancorosso di Matteo Chillo. Assente un altro ex, Pietro Aradori, sempre alla prese con la riabilitazione ma in netto miglioramento e in attesa di riscontro tra un paio di settimane con il professor Rocchi.