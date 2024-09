Finti carabinieri alla porta di casa | Ci apra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Signora siamo i, ci", hanno detto al citofono. E avevano anche la divisa. Quei truffatori, anche se la vittima non ne aveva idea, hanno provato a entrare con una scusa adella malcapitata perrle via soldi. Non ci sono riusciti però, è bastato loro un accenno di diffidenza da parte della signora per trovare una scusa e andarsene. E’ successo in queste ultime ore ad Agugliano, in via De Gasperi, l’ultima trovata dei malviventi che, oltre a spacciarsi peroperatori delle Poste, avvocati e appunto militari in servizio, stavolta hanno anche indossato i loro panni. Un piano perfetto insomma. Di segnalazioni di furti, truffeo di semplici movimenti sospetti al centralino del 112 osimano in questa calda estate ne sono arrivate tantissime.