Costiera sorrentina parroco indagato per la benedizione dei camion della ditta del pregiudicato

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildi Sant’Agnello, don Francesco Saverio Iaccarino, è stato iscritto nel registro degli indagati per aver consentito di far svolgere sul sagratoChiesa lareligiosa deidell’azienda di undi camorra, il coSalvatore Langellotto. Si tratta dell’imprenditore edile originario di Castellammare di Stabia, agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico per il pestaggio dell’ambientalista Wwf Claudio d’Esposito e per le reiterate minacce al giornalista del Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo, che per primo scrisse di questa. Il transito di mezzi pesanti nella mattinata del 30 dicembre scorso provocò danni alla piazzaChiesa ed in particolare al paletto ed al lucchetto messi a impedire l’ingresso dei veicoli non autorizzati: iarrivarono in paranza e nel frastuono di clacson, per non passare inosservati.