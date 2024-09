Carenza d’acqua nelle Marche | tre autobotti negli allevamenti montani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pesaro, 4 settembre 2024 – Sono in arrivo treper gli, mentre si continuerà a monitorare la situazione della crisi idrica sul territorio marchigiano, con particolare attenzione alle situazioni più critiche segnalate nel Pesarese e nell’aAscolano. Situazioni che sono state analizzate questa mattina, come ormai in ogni settimana d'estate, nei Comitati provinciali di protezione Civile, convocati su iniziativa della Regionee della Prefettura. “Per quanto riguarda la zona del Pesarese (ATO 1) - spiega l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi - la situazione risulta stazionaria e sotto controllo con gli invasi che sono mediamente intorno al 55% . Tutto però dipende dall’evoluzione del meteo che essendo variabile probabilmente manterrà lo stato delle cose invariato per i prossimi dieci giorni.