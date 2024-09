Zion Suzuki iron lion zion

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) I had to run like a fugitive / Just to, just to save the life I live / I'm gonna be, like a, inè, per la religione rastafariana la terra dove si manifesta il Messia, il luogo, l’unico possibile, di unità, pace e libertà., almeno a Parma e in Serie A, è. È giapponese nato in America, è felino per movenze e balzi, nel vederlo si nota una tranquillità invidiabile. Sabato contro il Napoli, si è ritrovato però immerso invece nel peggio nella nemesi dellarastafari. Al minuto settantaquattro di Napoli-Parma, terza giornata della Serie A, le sue movenze feline si sono ingoffite e fatte sgraziate. La sua uscita sulla trequarti si è risolta con un balzo scoordinato e in una gamba a mezz’aria che ha colpito pallone, ventre, gamba e chissà cos’altro di David Neres.