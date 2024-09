Volato dalla finestra Morte misteriosa alla Magliana Fra traiettorie impossibili e inquilini spariti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Era un cittadino argentino di 38 anni e si era trasferito dal suo Paese in una casa occupata, subaffittata a sudamericani, per motivi che non sono stati ancora chiariti. Jorge Adrian D’Alessandro, come riferisce Repubblica, è stato trovato morto domenica pomeriggio dentro un’aiuola in via dell’Impruneta. E’giù da una, ma la traiettoria della caduta amplifica il giallo che accompagna la tragica fine dell’uomo, trovato con i piedi rivolti verso il palazzo. Perché non sarebbe compatibile con la posizione del balconcino della sua stanza, sul quale è stato trovato un tavolino. Il 38enne nella caduta non ha perso sangue, perché il suo volo sarebbe stato attutito da due piccoli alberi prima di schiantarsi a terra. Secondo un testimone, D’Alessandro sarebbe caduto non dal suo balconcino, ma dal nono piano.