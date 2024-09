Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

20.20 SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT'ALESSANDRO DIREZIONE MENTANA SI RALLENTA IN VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMNTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL'NCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA