Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 20:30 (Di martedì 3 settembre 2024) 20.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT’ALESSANDRO DIREZIONE MENTANA SI RALLENTA IN VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMNTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PESCACCIO ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA\ TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMIICNO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA NEI DUE SENSI PERCXORRENDO VIA CASSIA LUNGHE CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCI CON VIA NOMENTANA DIREZIONE RIETI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA ALTEZZA BOGHESIANA DIREZIONE FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:15 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 18:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Elezioni provinciali, le scelte Lega: in lista Buldorini, Pippa e Pollastrelli. Out Sestili, Lucentini: "Nessuno scontro" - ...candidatura dell'attuale vicepresidente e consigliere con delega ai lavori pubblici e viabilità ...sfida per il 2025 e che ci vedrà impegnati per la riconferma del centrodestra alla guida della Regione". cronachemaceratesi
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