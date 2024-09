Venezia 81 | la conferenza stampa di Maldoror un film onesto e curativo sul Mostro di Marcinelle

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Quando due ragazze scompaiono, Paul Chartier, giovane e impulsiva recluta della polizia, viene assegnato a “”. Quest’unita? segreta e? stata creata per monitorare un pericoloso maniaco sessuale. Quando l’operazione fallisce, stufo dei limiti imposti dalla legge, Chartier decide di dare la caccia ai colpevoli per conto suo. È questa la sinossi ufficiale di, presentato fuori concorso a81. A dirigerlo, Fabrice du Welz, acclamato maestro dell’horror e del thriller. Essendo belga, questo progetto è stato per lui, sin dall’inizio, importante e molto sentito; ilè, infatti, ispirato a un reale fatto di cronaca nera, che ha sconvolto il Belgio e l’Europa intera negli anni Novanta, e al serial killer noto come Ildi