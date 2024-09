US Open 2024 Sinner | Bravo a rimanere nel match dopo l’inizio difficile felice dei quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikha parlato in conferenza stampala vittoria degli ottavi di finale degli UScontro Tommy Paul. L’azzurro si è detto soddisfatto della sua gara: “È stata una partita, non è iniziata come avrei voluto, ma ho cercato di restare lì mentalmente. I primi due set sono stati davvero serrati, quindi sono soddisfatto di aver portato a casa entrambi. Sono moltodel passaggio aidi finale“. Poi sui tie break: “Ho avuto un periodo in cui ho perso tanti tie break, ma è normale, l’unica cosa che puoi fare è accettarlo. Cerco sempre di giocare bene quando l’atmosfera della partita lo richiede, quando arrivi al tie break o quando hai una palla break, per esempio. Io sono uno sciatore, se sbagli sciando la gara finisce, è tutto finito. Nel tennis hai una mentalità leggermente diversa, tutto qui“.