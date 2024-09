Ubriaca al volante | 65enne veneta rifiuta l’alcoltest e sfascia quattro auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) L’alcol fa ancora danni per le strade, questa volta a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove una donna di 65 anni in evidente stato di alterazione alla guida dovuto all’assunzione di bevande alcoliche è stata denunciata dai carabinieri.danneggia 4La donna, alla guida della sua, ha danneggiato pesantemente altri 4 mezzi parcheggiati in due differenti strade di Castelfranco Veneto. Sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di calmare la donna, che si è ancheta di sottoporsi all’alcol test. Considerate le sue precarie condizioni di salute, alterate dall’alcol, i militari l’hanno portata in ospedale per sottoporla ad ulteriori controlli. La patente di guida dellaè stata ritirata, mentre la suaè stata sequestrata.