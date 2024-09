Pazienza dentro o fuori il futuro appeso ad un filo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Micheleparead un. Il tecnico di San Severo nelle prime due gare di campionato ha ottenuto appena un punto, la reazione dopo la pesante sconfitta arrivata contro l’AZ Picerno è arrivato un pareggio brodino con il Giugliano. Ildiora è in bilico. Nella mattinata è previsto l’allenamento a porte aperte, unico della settimana (ore 10:30) in vista della gara di domenica interna contro l’Audace Cerignola. Potrebbe essere l’ultima chance contro i pugliesi per il trainer.  Riflessioni in corso sulda parte della famiglia D’Agostino. Diversi sono i profili vagliati per il dopo. Tra i tanti nomi Attilio Tesser, Fabrizio Castori, Josep Clotet Ruiz, Beppe Iachini e anche il possibile ritorno di Ezio Capuano. Valutazioni anche sulla dirigenza.