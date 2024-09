Paralimpiadi argento per Assunta Legnante | è il sesto podio in quattro diverse edizioni dei Giochi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “A un certo punto ho rischiato anche di non arrivare alla fine della gara. Pioveva per tutte, ma la pedana era scivolosissima e sappiamo tutti che non è la mia specialità. Avrei potuto fare di più, come già fatto in allenamento, ma l’allenamento non conta. Non sono riuscita a vendicare l’di Tokyo, spero di farlo nel peso perché è la gara a cui tengo di più. Mancano due giorni, ma intanto mi godo questoe lo dedico a tutti quelli che ci seguono da casa, ma anche a chi mi ha portato fino a qui, come la mia fisioterapista Debora”. Queste le parole di, medaglia d’nel lancio del disco categoria F11 alledi Parigi. “Una cosa è sicura: voglio andare a Los Angeles perché non ho mai visto gli Stati Uniti. Nel caso, lancerò in carrozzina”. Come a Tokyo,replica la seconda posizione.