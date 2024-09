Osimhen in volo per Istanbul | accordo Napoli-Galatasaray Fissata la nuova clausola tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024), il nigeriano ha trovato l’per il rinnovo e lacon ilvalida dal 2025 Victorè partito per. Il bomber nigeriano si appresta a lasciare ilper unirsi al, come confermato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Di Marzio, su X, rivela uno cruciale: “Ilha un’opzione per rinnovare il contratto del nigeriano fino al 2027, che eserciterà se non lo venderà entro giugno. Lo stipendio sarebbe lo stesso, lasarebbead 80 milioni invece che a 150”. Fabrizio Romano aggiunge ulteriorisull’: “Prestito alfino a giugno 2025, stipendio interamente coperto di 9/10 milioni euro annui. Nessuna opzione di acquisto, nessun obbligo”.