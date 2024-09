Notizie Asvis | Agesci 18 mila educatori scout riuniti per generare catene di felicità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Flavio Belladonna della Redazione–Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitoin data 29 agosto Sono più di 18le capo e i capi dell’Associazione guide es cattolici italiani () provenienti da tutta Italia ad aver partecipato alla Route nazionale 2024, il percorso pensato per le Comunità capi culminato in un incontro nazionale a Villa Buri–Verona dal 22 al 25 agosto 2024. L’evento, organizzato in occasione del 50esimo anniversario dell’, è stato un grande momento di riflessione collettiva: oltre 60 tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell’Associazione per i prossimi anni.