Non ce l' ho con i magistrati ma con la politica dice Toti

(Di martedì 3 settembre 2024) “Sono in pace con la mia coscienza e non riesco ad avercela neppure con i. Io ce l’ho con lache ha fatto leggi che hanno tolto potere alla",Giovanni, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4. Il presidente ligure torna in tv dopo la revoca degli arresti domiciliari per l’inchiesta che lo vede indagato per la gestione della regione Liguria e le sue dimissioni. "La colpa è della mia categoria o di quello a cui appartenevo prima di tornare a fare il giornalista, cosa che certamente farò", aggiunge l’ex presidente ligure citando Montesquieu. "Ogni potere tende ad abusare del potere che ha fino a quando non trova un potere che fa da barriera. Ecco, quella barriera lanon l'ha messa". "Io sono in pace con la mia coscienza. Sono molto sereno.