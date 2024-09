Napoli l’addio di Osimhen | parla Antonio Caliendo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni dello ‘storico’ agente di calciatori. “La prima volta che vidinel, anni fa, pensai che sarebbe diventato un calciatore da 200 milioni. Io lo avrei venduto a 200 milioni, intravidi delle qualità che subito salgono agli occhi. Quando ho visto che s’è inceppata la macchina del management ho pensato che un campione di questo livello sia stato portato ai minimi termini e mi piange il cuore. E’ più di una sconfitta vederlo in Turchia, ma non tanto per la squadra, ma per come ci è arrivato in Turchia”. Dalalla Turchia “Ci è arrivato come una scarpa di scarto, non è arrivato come il campione che è.