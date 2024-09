Napoli … a proposito di Osimhen del brindisi e dei probabili travasi di bile di questa sera!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Ho letto, nei giorni passati, decine e decine di post di addio al centravanti nigeriano, scritti prima ancora che finisse il calciomercato, allo scadere del quale, sorprendentemente, non c’erano più i presupposti perché andasse via dale da. Una “banda di scemi” in collegamento da sedi televisive scarsamente qualificate, ha stappato lo spumante perchè Ho saputo, poi, che una “banda di scemi” in collegamento da sedi televisive scarsamente qualificate, ha stappato lo spumante inneggiando alla fallita operazione araba e godendo delle presunte difficoltà della SSC. Mi piace pensare che, sta, i predetti siano ora colpiti da inevitabilidiMi piace pensare che, sta, con l’annuncio che Victor andrà a giocare nel Galatasaray, i predetti siano ora colpiti da inevitabilidi