Milan caso Leao-Theo Hernandez | l’annuncio ufficiale

(Di martedì 3 settembre 2024) In casacontinua a tenere banco illegato a Rafa: arrivasulla decisione della società Ilha animato gli ultimi giorni e probabilmente continuerà ancora, considerato come la pausa per le Nazionali offra pochi spunti di campo. Tutti si son sentiti in diritto di dire la propria su quanto accaduto. D’altronde i due calciatori più rappresentativi della rosa rossonera sono stati inizialmente messi in panchina da Fonseca, in campo sono poi stati decisivi per il pareggio contro la Lazio e durante il cooling break si son messi in disparte, lontano da tecnico e compagni. Insomma, ce n’è abbastanza per scrivere un copione di un film.