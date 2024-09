Medioriente Giulio Terzi | Hamas da mesi blocca il proseguimento del negoziato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma. La situazione inè al centro di un’analisi del senatore bergamascodi Sant’Agata (Fratelli d’Italia). “Il gruppo terroristico palestinese die i suoi simili dano ildel, portato avanti da Stati Uniti, Qatar, Egitto ed Israele, per raggiungere un accordo basato su una tregua temporanea in cambio della liberazione degli ostaggi – afferma-.non vuole nessuna forma di accordo perché – come dimostra la terribile uccisione dei sei ostaggi – l’obiettivo diè quello di usare proprio gli ostaggi israeliani per indebolire il governo israeliano, dividere la società ebraica e orientare la comunità internazionale contro il Primo Ministro Netanyahu.