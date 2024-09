LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa dà una lezione a New Zealand ma un fulmine le cade davanti!

Leggi tutta la notizia su oasport

15.30 Guardate il. Immagini impressionanti Tutto a posto #è quella là vicina ETNZ era già molto dietro e vedendo ilsi allontana e si ritira, mentre gli italiani puntavano l'arrivo in ogni caso ottima prova di LR cmq! Il comitato manda tutti subito a terra per questioni di sicurezza #AC37 pic.twitter.com/MMchxMgvRT — Federico Albano (@Fred18) September 3,15.28 Rivediamo la pazzesca partenza di. Ouch! A high action start againstPrada Pirelli Team pic.twitter.com/snFy8xNBfu — EmiratesTeamNZ (@EmiratesTeamNZ) September 3,15.24 Una regata indimenticabile, amici di OA Sport. Prima una sontuosa partenza di, che ha passato Newa velocità doppia, portandola poi are dai foil.