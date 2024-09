Lanterns | L’Hal Jordan del DCU dovrebbe essere vecchio?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Universo DC di James Gunn e Peter Safran è destinato a fiorire in modo significativo nei prossimi anni, con una serie di film e show televisivi ispirati ai personaggi iconici dell’editore. La prima nuova serie televisiva sotto questa bandiera sarà, una serie live-action sul mito delle Lanterne Verdi scritta e prodotta da Damon Lindelof, Tom King e Chris Mundy. Lunedì abbiamo ricevuto i primi potenziali dettagli sul casting del progetto, in quanto più fonti hanno indicato che a Josh Brolin, che in passato ha interpretato Thanos nel Marvel Cinematic Universe, Cable nell’Universo X-Men della Fox e Jonah Hex nel film standalone della Warner Bros. del 2010, che non è stato molto apprezzato, è stato offerto il ruolo di Hal/ Lanterna Verde.