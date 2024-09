Juve ecco la lista Champions | Arthur è dentro C’è l’esclusione di Kostic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Torino, 3 settembre 2024 – Thiago Motta ha fatto la sua scelta. Laha comunicato ufficialmente la suaUefa per laLeague, con una novità. C’è infatti il rientro di, che dunque arricchisce le rotazioni in mediana, mentre resta fuori Filip, per cui si sta cercando un accordo con qualche mercato ancora aperto. Il centrocampista dunque strappa un posto indopo essere stato posto sul mercato in estate, ma senza trovare una offerta concreta che ne potesse decretare la cessione. Così, Motta lo utilizzerà alla bisogna e in caso di necessità. Per il resto, non ci sono particolari sorprese e anche i giovani della Next Gen hanno trovato posto inB, come per esempio Yldiz, Anghelè, Savona, Mbangula, Daffara e Rouhi., come normale che fosse, tutti i big nellaA.