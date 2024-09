Italia terremoto nella notte | forte boato e tanta paura

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024), una nuova scossa diha fatto tremare la terra durante latra lunedì 2 settembre e martedì 3 settembre 2024. Il sisma è stato preceduto da unche ha risvegliato lanei residenti. Cosa succede.() Leggi anche: Meteo, le previsioni per settembre: cosa ci attende inLeggi anche:in, maxi incendio scatena il panico Nuova scossa dinelle Valli di Lanzo La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione: la maggior parte dei residenti della zona, conosciuta come Valli di Lanzo, stava dormendo al momento del sisma ed è stata svegliata dalrumore che l’ha preceduto. Sui social network, diversi abitanti hanno condiviso l’evento vissuto descrivendolo come un “grande, breve ma intenso, come un’esplosione”.