Il futuro del ‘Gotti’ | Gestione Libertas più opportunità per tutti Ma ora servono lavori

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Campo Gotti verso la svolta. Domenica 1° settembre è stata infatti una giornata storica per laAtletica Forlì: quella della nuovadopo anni di vicissitudini burocratiche e legali. Il campo d’atletica lungo via Campo di Marte ha iniziato così un nuovo capitolo della sua vita sotto l’egida della società biancorossa. Nonostante il giorno festivo, quasi 40 volontari fra soci, dirigenti, tecnici, atleti e soprattutto genitori, si sono presentati di prima mattina per pulire ogni angolo del Gotti armati di scope, ramazze, decespugliatori, rastrelli, tosaerba, soffiatori. Dopo una pausa pranzo offerta dalla società, il lavoro è andato avanti fino a tarda serata e alla fine buona parte del perimetro era tornata quasi come nuova.