Grande Fratello svelato il primo concorrente Nip ma non troppo | ecco chi è

(Di martedì 3 settembre 2024) Il cast del2024 sta già creando curiosità, soprattutto con l’annuncio delNip dopo una lunga lista di Vip già rivelata nelle scorse settimane dal portale Davide Maggio. È Michael Castorino il nome che ha fatto notizia, nonostante il termine Nip significhi “Non Important Person”, sembra che Michael non sia così sconosciuto al pubblico. Michael Castorino, presentato in esclusiva dai colleghi di Biccy, potrebbe sembrare un nome nuovo per molti, ma in realtà il giovane ha già una carriera interessante alle spalle. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, ha sviluppato una passione per la recitazione, perfezionandosi presso il prestigioso Piccolo Teatro di Varese con un corso triennale. Ma non è solo il teatro a caratterizzare il suo percorso. Michael è anche un imprenditore nel settore dell’animazione per bambini.