Ex Bredamenarinibus Schlein al presidio | Trasferimenti a 600 km sono di fatto licenziamenti

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – Questa mattina i lavoratori, i sindacati e le istituzioni siritrovati davanti la sede dell'ex, ora Industria italiana autobus e a poche ore dall'incontro a Roma con il ministro Urso. Fuori i cancelli dell’attuale Industria italiana autobus è arrivata anche la segretaria nazionale del Partito democratico Elly. “A Bologna, il 2 agosto e come un insulto,arrivati 77 provvedimenti di trasferimento in Campania, a Flumeri, provincia di Avellino – parla-. Proprio il giorno di quella triste ricorrenza per la città, dire a 77 persone che si devono spostare di 600 chilometri vuol dire dilicenziarle. Questo governo non sa come va il mondo e come attuare politiche industriali. Infatti questa azienda doveva rimanere in mano pubblica. È stato un errore strategico darla in mano a un privato.