Emma Marrone il commovente ricordo del papà Rosario a due anni dalla morte

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 4 settembre 2022,, padre dell’amata cantante, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro la malattia. Duedopo,ha voluto rendere omaggio al padre con un toccante post sui suoi profili social. La cantante, molto legata al padre, ha scelto di ricordarlo il giorno prima dell’versario della sua scomparsa, sottolineando come il dolore per la sua assenza sia ancora vivo, ma che ha imparato a convivere con esso., che ha condiviso con il padre molti momenti importanti della sua carriera, ha scritto parole commoventi che hanno toccato il cuore dei suoi fan: Voglio ricordarti oggi. Non domani. Perché lanon esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno. Io salgo sul palco. Come avresti voluto tu.