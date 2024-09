Danimarca vs Svizzera | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo A di Nations League. Le due squadre vogliono subito partire forte e prendere subito la testa del girone del quale fanno parte anche Serbia e Spagna.vssi giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45 presso il Parken Stadium di Copenhagen.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la fallimentare spedizione ad Euro 2024, conclusa con l’eliminazione agli ottavi di finale ad opera della Germania, la nazionale danese riparte dal neo tecnico Knudsen, al posto di Hjulmand, che non pare intenzionato ad apportare alcuna rivoluzione tecnica. Saranno assenti Rasmus Hojlund, alla ricerca della migliore condizione, Martin Braitwaite, Jesper Lindstrom e Andreas Christensen, infortunato.