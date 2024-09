Cavi tranciati per sbaglio | web in tilt caos in Comune a Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Tagliano perinternet e tutta la rete va in. E’ quanto avvenuto ieri a: la connessione internet degli uffici del(e non solo) ha cessato improvvisamente di funzionare creando non pochi disagi con la sospensione di tutti i servizi comunali, inclusi quelli rivolti al pubblico e quelli destinati all’uso interno. “Un danno provocato da terzi - si è affrettato a precisare la società Fibercop, gestore dell’infrastruttura di Rete Fissa –. Il problema è stato causato da una ditta che mentre stava eseguendo lavori per la rete idrica in località Candia (provincia di Ancona), ha tranciato 4ad elevata potenzialità trasmissiva. I tecnici di Fibercop sono intervenuti prontamente”. E’ stato un bel problema che, tuttavia, nel pomeriggio si è risolto ma che ha coinvolto 7mila utenze in tutta la Regione Marche.