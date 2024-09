Camerota 26 enne arrestato per maltrattamento contro i genitori

Leggi tutta la notizia su zon

Il 2 settembre, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un 26del luogo indagato per "familiari o conviventi" nei riguardi dei. L'attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'che avrebbe da tempo posto in essere condotte lesive fisiche e psicologiche nei confronti del padre e della madre.