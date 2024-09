Avellino traballa la panchina di Pazienza | il nome del possibile sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Il tecnico dell’, Michele, ha le ore contate. Il pari con il Giugliano potrebbe non bastare per la conferma sullabiancoverde. Il club irpino nelle prossime ore deciderà il da farsi, con il tecnico dei Lupi che potrebbe salutare già nelle prossime ore. Decisiva sarà la prossima sfida contro il Cerignola. IldelIntanto sono iniziate le valutazioni per individuare ilin caso di esonero di. Ilin pole sarebbe quello di Attilio Tesser, che ha rifiutato il Trapani e accetterebbe di buon grado di tornare in Irpinia, dopo l’esperienza tormentata nella stagione 2015-2016. L'articololadi: ildelCalcioWeb.