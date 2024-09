Vuelta a España 2024 il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana | Roglic in crescita occhio a Mas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Terminata laalla: andate in scena le prime quindici tappe, oggi l’ultimo giorno di riposo prima del gran finale verso Madrid. Andiamo a scoprire ildeiin chiave classifica generale. CHI SALE Primoz: era il grande favorito ad inizioe, ad oggi, resta ancor di più il papabile numero uno alla Maglia Rossa. Non è ancora costante, è sicuramente lontano dal 100% della condizione, visti i tanti problemi fisici avuti durante la stagione, ma appare un gradino sopra tutti gli altri e nellaconclusiva può sicuramente andarsi a prendere l’ennesimo titolo in Spagna. Enric Mas: in salita è apparso l’unico che può provare a dare del filo da torcere allo sloveno. L’iberico della Movistar è apparso spesso brillante quando la strada sale, ma non è ancora riuscito a concretizzare.