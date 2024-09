The Penguin | ecco perché Batman non apparirà nella serie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Colin Farrell riprenderà il ruolo del cattivo che ha interpretato per la prima volta in Thedel 2022nuovaHBO The. Tuttavia, i fan del film della DC Comics diretto da Matt Reeves non devono aspettarsi che Robert Pattinson appaia nel costume del Cavaliere Oscuro. “Capiscola gente desideri avere, o pensare che senon è in unao in un film, non ha lo stesso impatto”, ha detto alla rivista SFX la showrunner e scrittrice Lauren LeFranc. LeFranc ha continuato, “Per me, penso che abbia un impatto diverso. I film di Matt sono attraverso la lente di, quindi sei in alto, guardi la città dall’alto. È una prospettiva diversa. Con Oz, sei nelle strade della città, seighiaia, nel fango esporcizia. Lui guarda in alto, vuole farsi strada fino in cima.