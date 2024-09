The Order | Jude Law brilla alla Mostra del Cinema di Venezia con un thriller intenso

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024)Law ha fatto il suo trionfale ritorno al grande schermo con The, undiretto da Justin Kurzel e presentato in anteprima all’81ªInternazionale d’Artetografica di, lo scorso sabato 31 agosto 2024. Il film, atteso con grande curiosità, ha raccolto ampi consensi per la sua rappresentazione cruda e realistica del suprematismo bianco e della radicalizzazione, temi che, purtroppo, continuano a essere estremamente attuali. Di seguito, dunque, ecco cosa aspettarsi dnuova faticatografica diLaw.